تشكيل يورو 2020 - سانشو وماونت يقودان إنجلترا أمام أوكرانيا

السبت، 03 يوليه 2021 - 19:38

كتب : FilGoal

إنجلترا - اسكتلندا

عاد ماسون ماونت لاعب وسط منتخب إنجلترا لتشكيل فريقه لمواجهة أوكرانيا في ربع نهائي يورو 2020.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد أوكرانيا في ربع نهائي بطولة الأمم الأوروبية، في المباراة التي تقام على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

وغاب ماونت عن مباراتي منتخب إنجلترا ضد التشيك وألمانيا، بسبب بروتكولات فيروس كورونا.

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وقرر جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا العودة لطريقة 4-3-3 بعدما خاض المباراتين السابقتين بطريقة 3-4-3.

وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو.

الوسط: كالفين فيليبس – ديكلان رايس – ماسون ماونت.

الهجوم: رحيم ستيرلينج – هاري كين – جادون سانشو.

على الجانب الآخر جاء تشكيل أوكرانيا كالآتي:

حارس المرمى: جيورجي بوشان

الدفاع: أولكساندر كارافاييف - إليا زابارني - ميكولا ماتفينكو - سيرجي كريفتسوف

وسط الملعب: مايكولينكو - سيرجي سيدورشوك - أولكساندر زينشينكو - ميكولا شابارينكو

الهجوم: أندري يارمولينكو - رومان يارمشوك

إنجلترا يورو 2020 أوكرانيا
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