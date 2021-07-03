كأس العرب للشباب – بأخطاء مصر الفردية.. السعودية تنتصر وتعبر للنهائي

تأهل منتخب السعودية إلى نهائي كأس العرب للشباب بعد الفوز على مصر في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز الأهداف كل من عبد الهادي رديف، وعبد العزيز سعود، وصهيب الزيد للسعودية.

بينما أحرز أحمد شريف وأحمد عبد الحميد هدفا منتخب مصر.

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تقدم عبد الهادي رديف للسعودية في الدقيقة الـ 26 بعد عرضية من عبد العزيز سعود اصطدمت بالدفاع المصري وتابعها رديف في المرمى.

وبعد دقيقتين فقط عزز المنتخب السعودي تقدمه بالهدف الثاني عن طريق عبد العزيز سعود بتسديدة أرضية على يمين الحارس أحمد نادر السيد.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول قلص أحمد شريف النتيجة بالهدف الأول لمصر برأسية رائعة.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 51 تعادل أحمد عبد الحميد لمصر بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة على يسار حارس السعودية.

وفي الدقيقة الـ 69 أحرز صهيب الزيد الهدف الثالث للسعودية من ركلة حرة حاول ارسالها داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت من الدفاع والحارس أحمد نادر السيد بشكل غريب وسكنت الشباك.

ويلتقي منتخب السعودية في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين الجزائر وتونس.

وستقام المباراة النهائية على استاد الدفاع الجوي يوم الثلاثاء 6 يوليو.