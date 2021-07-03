قائمة الأهلي - عودة أيمن أشرف وغياب بدر بانون أمام سموحة

عاد أيمن أشرف مدافع الأهلي للظهور في قائمة فريقه مرة أخرى لمواجهة سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة غدا الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري المصري في استاد الإسكندرية.

وغاب أيمن أشرف عن الأهلي أمام بيراميدز في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل 2-2.

كما يغيب بدر بانون مدافع الأهلي عن المباراة بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - سعد سمير - علي معلول - أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" أكرم توفيق - حسين الشحات.

الهجوم: طاهر محمد طاهر - جونيور أجايي - محمود كهربا - مروان محسن - محمد شريف - - صلاح محسن.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.