ملعب الدفاع الجوي يستضيف نهائي كأس العرب للشباب

السبت، 03 يوليه 2021 - 18:57

كتب : FilGoal

منتخب السعودية للشباب في كأس العرب

وافق نادي بيراميدز على استضافه ملعبه (الدفاع الجوي) لمباراة نهائي بطولة كأس العرب للشباب المقامة في مصر حاليا.

وسبق واستضاف ملعب الدفاع الجوي 4 مباريات خلال دور المجموعات للبطولة، بسبب أزمة واجهت اللجنة المنظمة في أحد الملاعب المستضيفة.

وأخطر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على موافقة النادي بشأن استضافة استاد الدفاع الجوي لمباراة نهائي البطولة المقرر له يوم 6 يوليو الجاري.

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ويلتقي منتخب السعودية في النهائي مع الفائز من تونس والجزائر يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساء.

وودع منتخب مصر البطولة من نصف النهائي بالخسارة أمام السعودية بثلاثية مقبل هدفين.

كأس العرب للشباب السعودية
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