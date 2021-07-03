الـ75 في الدوري.. الشرقية للدخان إلى الممتاز بعد 68 عاما من التأسيس

بعد 68 عاما من التأسيس، كان للشرقية للدخان التأهل إلى الدوري الممتاز أخيرا.

تأهل نادي الشرقية للدخان إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تصدر المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد).

ويعد نادي الشرقية للدخان هو الفريق الـ75 تاريخيا الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز، منذ بدايته عام 1948.

وفاز الشرقية للدخان على طهطا بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الإعلاميين، ضمن مباريات الجولة الـ30 والأخيرة لدوري الدرجة الثانية.

تقدم الشرقية للدخان في الدقيقة الرابعة عن طريق صابر أشرف صابر.

الحسيني طه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة الـ18 سجل أحمد تمساح الهدف الثاني. ركنية سجلها مباشرة في المرمى، ليسجل هدفا أولمبيا تاريخيا.

محمد الفيل أضاف الثالث في الدقيقة الـ45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرقية للدخان بثلاثية.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف محمد حسن هدفين في الدقيقتين الـ58، والـ65، لينتهي اللقاء بفوز الشرقية للدخان بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الشرقية للدخان إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، وبفارق نقطتين عن الألومينيوم صاحب المركز الثاني.

الثنائي علاء

علاء إبراهيم وعلاء نوح تشاركا في كتابة التاريخ هذا الموسم لنادي الشرقية للدخان.

الشرقية للدخان بدأ الموسم تحت قيادة علاء إبراهيم. وقاد الفريق في 24 مباراة. جمع فيهم 48 نقطة من 14 فوزا، و6 تعادلات، و4 هزائم.

بعدها تولى علاء نوح المهمة، والذي جمع 11 نقطة من 6 مباريات. فاز على قنا، ومركز شباب سٌمٌسطا، وطهطا، وتعادل مع المنيا، وأسمنت أسيوط، وخسر من شبان قنا.

نادي الشرقية للدخان تأسس سنة 1953 باسم نادي التعاون، ثم تغير الااسم لنادي الشرقية للدخان، ثم تم تغيير الأسم لـ إٕيسترن كومباني مؤخرا.

بدأت منافسات النادي نحو الصعود للدوري الممتاز منذ 50 عاما. شارك الفريق في دورات الترقي المؤهلة للدوري الممتاز أكثر من مرة ولم يحالفه التوفيق.

النادي قدم العديد من النجوم، أبرزهم عبد الحليم علي نجم الزمالك، وطارق مصطفى، وأحمد كشري، وأحمد حسن استاكوزا، ورامي ربيع، وحسين الشحات، وطارق سعد، وإسلام جابر، وأبو المجد مصطفى.