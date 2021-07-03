الـ75 في الدوري.. الشرقية للدخان إلى الممتاز بعد 68 عاما من التأسيس

السبت، 03 يوليه 2021 - 18:30

كتب : رضا السنباطي

الشرقية للدخان

بعد 68 عاما من التأسيس، كان للشرقية للدخان التأهل إلى الدوري الممتاز أخيرا.

تأهل نادي الشرقية للدخان إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد تصدر المجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد).

ويعد نادي الشرقية للدخان هو الفريق الـ75 تاريخيا الذي يشارك في الدوري المصري الممتاز، منذ بدايته عام 1948.

وفاز الشرقية للدخان على طهطا بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الإعلاميين، ضمن مباريات الجولة الـ30 والأخيرة لدوري الدرجة الثانية.

تقدم الشرقية للدخان في الدقيقة الرابعة عن طريق صابر أشرف صابر.

الحسيني طه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة الـ18 سجل أحمد تمساح الهدف الثاني. ركنية سجلها مباشرة في المرمى، ليسجل هدفا أولمبيا تاريخيا.

محمد الفيل أضاف الثالث في الدقيقة الـ45، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشرقية للدخان بثلاثية.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف محمد حسن هدفين في الدقيقتين الـ58، والـ65، لينتهي اللقاء بفوز الشرقية للدخان بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد الشرقية للدخان إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، وبفارق نقطتين عن الألومينيوم صاحب المركز الثاني.

الثنائي علاء

علاء إبراهيم وعلاء نوح تشاركا في كتابة التاريخ هذا الموسم لنادي الشرقية للدخان.

الشرقية للدخان بدأ الموسم تحت قيادة علاء إبراهيم. وقاد الفريق في 24 مباراة. جمع فيهم 48 نقطة من 14 فوزا، و6 تعادلات، و4 هزائم.

بعدها تولى علاء نوح المهمة، والذي جمع 11 نقطة من 6 مباريات. فاز على قنا، ومركز شباب سٌمٌسطا، وطهطا، وتعادل مع المنيا، وأسمنت أسيوط، وخسر من شبان قنا.

نادي الشرقية للدخان تأسس سنة 1953 باسم نادي التعاون، ثم تغير الااسم لنادي الشرقية للدخان، ثم تم تغيير الأسم لـ إٕيسترن كومباني مؤخرا.

بدأت منافسات النادي نحو الصعود للدوري الممتاز منذ 50 عاما. شارك الفريق في دورات الترقي المؤهلة للدوري الممتاز أكثر من مرة ولم يحالفه التوفيق.

النادي قدم العديد من النجوم، أبرزهم عبد الحليم علي نجم الزمالك، وطارق مصطفى، وأحمد كشري، وأحمد حسن استاكوزا، ورامي ربيع، وحسين الشحات، وطارق سعد، وإسلام جابر، وأبو المجد مصطفى.

في الدرجة الثانية الشرقية للدخان
نرشح لكم
أخر الأخبار
الـ75 في الدوري.. الشرقية للدخان إلى الممتاز بعد 68 عاما من التأسيس 12 دقيقة | مصر
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من موسيماني مع اللاعبين قبل مواجهة سموحة 50 دقيقة | الدوري المصري
مباشر يورو 2020 – التشيك (0)-(1) الدنمارك.. فاسليك يتألق ساعة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - شيك يقود التشيك.. ودولبرج في هجوم الدنمارك 2 ساعة | يورو 2020
انتهى صراع التأهل للممتاز - الدخان يصعد لأول مرة 2 ساعة | مصر
فيدال يصف حكم مباراة تشيلي والبرازيل بـ "المهرج" 2 ساعة | أمريكا
داني ألفيش وريتشارلسون يقودان البرازيل في طوكيو 2020 3 ساعة | طوكيو 2020
علي زين: الانضمام لـ برشلونة كان حلما لي.. وهدفي التتويج بالألقاب 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 قائمة مصر - غياب مصطفى محمد.. والشناوي ضمن الثلاثي الكبير في طوكيو
قد ينال إعجابك