مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من موسيماني مع اللاعبين قبل مواجهة سموحة

السبت، 03 يوليه 2021 - 17:52

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي قبل لقاء الترجي

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فينة بالفيديو مع لاعبي فريقه قبل انطلاق المران الجماعي الأخير استعدادا للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة غدا الأحد، في الجولة الـ28 من الدوري المصري في استاد الإسكندرية.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سموحة المقرر قبل الدخول في المعسكر المغلق الخاص بالمواجهة.

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وكان موسيماني عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس الجمعة، وطالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز على مواجهة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا.

وقاد كابلو رانجواجا مخطط الأحمال البدنية تدريبات منوعة للاعبين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.

الأهلي سموحة الدوري المصري
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