انتهت يورو 2020 – التشيك (1)-(2) الدنمارك.. رفقاء إريكسن إلى قبل النهائي

السبت، 03 يوليه 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

الدنمارك - التشيك - توماس ديلاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة التشيك والدنمارك، ضمن مباريات ربع نهائي يورو 2020.

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نهاية المباراة بفوز الدنمارك بهدفين مقابل هدف

ق. 82 يواكيم مايلي ينفرد ويسدد، وفاسليك يتألق مرة ثالثة.

ٌ. 78 تصويبة جديدة من بولسن، وفاسليك يتألق مجددا ويحولها إلى ركنية.

ق. 68 انطلاقة من بولسين وتصويبة يتصدى لها فاسليك.

ق. 64 أندريه شيلوشتكا يغادر مصابا، ويشارك ياكوب برابيتش بدلا منه.

ق. 58 يوسف بولسن وكريستيان نورجدارد يشاركان بدلا من كاسبر دولبرج، وميكيل دامشجراد.

ق. 49 جووووول أوووول للتشيك. عرضية، يقابلها باتريك شيك بلمسة في المرمى ويشعل المباراة.

ق. 46 تصويبة رائعة من أنتونين باراك، يتصدى لها شمايكل إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جوووول ثاااني. عرضية رااائعة من يواكيم مايلي، يقابلها دولبرج بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 37 فاسليك يتألق ويتصدى لتصويبة دامشجراد

ق. 21 توماس هولش يهدر التعادل بعد بينية رائعة جعلته ينفرد ويسدد لكن كاسبر شمايكل يتألق.

ق. 12 الدنمارك كادت تسجل الثاني من افنراد لـ جوناس ويند وسدد ضعيفة بجانب الحارس، لينقذها توماس كالاخ قبل دخول المرمى.

ق. 5 جوووول أوووول للدنمارك. ركنية، قابلها توماس ديلايني برأسية في المرمى.

بداية المباراة

يورو 2020 التشيك الدنمارك
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