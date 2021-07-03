تشكيل يورو 2020 - شيك يقود التشيك.. ودولبرج في هجوم الدنمارك

السبت، 03 يوليه 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

التشيك - هولندا

أعلن منتخبا التشيك والدنمارك تشكيل مباراتهما اليوم السبت في ربع نهائي يورو 2020.

وعاد يان بوريل لدفاع التشيك ، بينما يستمر كاسبر دولبرج في هجوم الدنمارك.

وجاء تشكيل التشيك:

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حارس المرمى: توماس فاسليك

الدفاع: يان بوريل - توماس كالاس - أوندريج سيلوستكا - فلاديمير سوفال

وسط الملعب: توماس سوسيك - توماس هولز - أنتونين باراك - بيتر سيفسك - لوكاس ماسوبوست

الهجوم: باتريك شيك

بينما تشكيل الدنمارك:

حارس المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: أندرياس كريستنسن - سيمون كاير – يانييك فيسترجارد

وسط الملعب: ينس ستريجر – توماس ديلاني – بيير إيميل هويبرج – يواكيم مايلي

الهجوم: مارتن برايثوايت – ميكيل دامسجارد – كاسبر دولبرج

ويتواجه الفريقان في ملعب باكو الأولمبي بأذربيجان.

والفائز منهما سيلعب في ويمبلي بلندن ضد إنجلترا أو أوكرانيا في الدور نصف النهائي.

وتوجت التشيك بلقب اليورو في 1976 وفازت الدنمارك بالبطولة في 1992.

ولم تبلغ الدنمارك نصف النهائي منذ عام 1992، بينما آخر ظهور للتشيك في المربع الذهبي كان في 2004.

التشيك الدنمارك يورو 2020
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