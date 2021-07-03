فيدال يصف حكم مباراة تشيلي والبرازيل بـ "المهرج"

هاجم أرتورو فيدال لاعب وسط منتخب تشيلي باتريسيو لوستاو حكم مواجهة البرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021 واصفا إياه بـ "المهرج"

وودع اللاروخا البطولة القارية اللاتينية من ربع النهائي بالخسارة بهدف دون رد من البرازيل مستضيف البطولة. (طالع التفاصيل)

وقال فيدال عقب المباراة لقناة Directv: "لقد قلت ذلك من قبل، هذه المباراة تحتاج إلى حكم نزيه، وليس من يريد أن يكون مُهرجا".

وأضاف "فاز فريق كبير علينا وهو المرشح لحصد اللقب. نرحل ورؤوسنا مرفوعة".

وأشهر الحكم الأرجنتيني 3 بطاقات صفراء للاعبي تشيلي، كما طرد جابريل جيسوس مهاجم البرازيل بسبب تدخل عنيف على إينيجيو مينا مدافع اللاروخا.

تشيلي لم تعرف الفوز مطلقا على البرازيل على أرض السامبا في تاريخها، وستنتظر كتيبة مارتن لاسارتي فرصة أخرى قادمة لتحقيق ما لم تنجح فيه من قبل.

بينما واصل المنتخب البرازيلي حملة الدفاع عن لقبه من أجل الوصول للقب العاشر في كوبا أمريكا وتحقيق اللقب الثاني تواليا لتكرار إنجاز أوروجواي في عشرينيات القرن الماضي.

وكانت أوروجواي قد حققت لقبين متتاليين عامي 1923 و1924 وكلامها استضافت فيهما البطولة، وتلك المرة البرازيل تسعى لتكرار رقم لم يتحقق منذ 100 عام.

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