علي زين: الانضمام لـ برشلونة كان حلما لي.. وهدفي التتويج بالألقاب

"كان حلما لي الانضمام لهذا الفريق".. بتلك الكلمات ظهر علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد لأول مرة بقميص برشلونة الإسباني.

وانضم زين إلى برشلونة بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

وقال زين في تصريح نُشر على صفحة النادي الكتالوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بالطبع كان حلما لي الانضمام لبرشلونة، أنا متحمس للانضمام للفريق".

وأضاف "وآمل أن أقدم شيئا جيدا الموسم المقبل والفوز بالألقاب بلقب الدوري ودوري الأبطال مرة أخرى".

وأتم "فيسكا (يحيا) برشلونة".

🎥 Escolta les primeres declaracions d' @AliZein com a jugador del @fcbhandbol 🎥 Escucha las primeras declaraciones de Ali Zein como jugador del Barça de balonmano 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/bgGJwSQ6JA — 🏆 CAMP10NS 🏆 (@FCBhandbol) July 3, 2021

وأصبح علي زين ثالث لاعب ينضم لصفوف البلاوجرانا بعد أنخيل فيرنانديز وليو ماثيل.

وأشار الموقع الرسمي لـ برشلونة "زين هو اللاعب الذي سُيسمح له بالدخول إلى العمق من مركز الظهير الأيسر سواء في الهجوم أو الدفاع لأنه مدافع جيد".

وأضاف "في الهجوم، لديه تسديدة قوية مع القدرة على التهديف".

El @fcbhandbol incorpora Ali Zein per al lateral esquerrehttps://t.co/MVLrDb59A4 El Barça incorpora a @AliZein para el lateral izquierdohttps://t.co/oP3t6kLuXR pic.twitter.com/X9NGunldx5 — 🏆 CAMP10NS 🏆 (@FCBhandbol) July 3, 2021

وانضم زين (30 عاما) قادما من الشارقة الإماراتي بعدما وافق على عرض برشلونة الإسباني.

برشلونة حصل هذا الموسم على لقبي الدوري الإسباني في كرة اليد، ودوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

العملاق الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

علي زين (30 عاما) من أبناء النادي الأهلي، قبل الاحتراف الخارجي عام 2012 في تونس، ثم إلى فريق الجزيرة الإماراتي، ومنه إلى فريق إكس الفرنسي لمدة موسمين، ثم إلى نادي الشارقة الإماراتي.

ويتواجد علي زين ضمن قائمة منتخب مصر المستدعاة لمعسكر إعداد بطولة دورة أولمبياد طوكيو 2020 خلال الصيف الجاري.