زينشينكو: علينا لعب أفضل مباراة في حياتنا ضد إنجلترا

السبت، 03 يوليه 2021 - 12:21

كتب : FilGoal

أوليكساندر زينشينكو - السويد وأوكرانيا - يورو 2020

شدد أولكسندر زينشينكو لاعب أوكرانيا أن فريقه يحتاج لتقديم مباراة استثنائية أمام إنجلترا يوم السبت ليتأهل لنصف نهائي يورو 2020.

وتلعب أوكرانيا ضد إنجلترا في روما والفائز من الفريقين سيواجه التشيك أو الدنمارك في نصف النهائي.

وقال زينشينكو في تصريحات صحفية:"إنجلترا دافعت جيدا، لكن لا توجد فرق كاملة".

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وأضاف "لنفوز علينا لعب أفضل مباراة في حياتنا".

وتفوقت إنجلترا على ألمانيا بهدفين دون رد في الدور ثمن النهائي، بينما أسقطت أوكرانيا فريق السويد في الوقت الإضافي لتنتصر بنتيجة 2-1.

وبلغت أوكرانيا ربع النهائي لأول مرة في تاريخها.

وسيتأهل فريق من الأربعة لنهائي البطولة، إما أوكرانيا أو إنجلترا أو التشيك أو الدنمارك.

وعلى الجانب الآخر ستلعب إيطاليا ضد إسبانيا على مقعد في النهائي الذي سيستضيفه ملعب ويمبلي في لندن في 11 يوليو المقبل.

أوكرانيا إنجلترا زينشينكو يورو 2020
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