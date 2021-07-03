كرة يد - برشلونة يضم علي زين لمدة موسم قابل للتجديد

السبت، 03 يوليه 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

علي زين - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة اليد ضم علي زين بشكل رسمي بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

وأصبح علي زين ثالث لاعب ينضم لصفوف البلاوجرانا بعد أنخيل فيرنانديز وليو ماثيل.

وأشار الموقع الرسمي لـ برشلونة "زين هو اللاعب الذي سُيسمح له بالدخول إلى العمق من مركز الظهير الأيسر سواء في الهجوم أو الدفاع لأنه مدافع جيد".

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وأضاف "في الهجوم، لديه تسديدة قوية مع القدرة على التهديف".

وانضم زين (30 عاما) قادما من الشارقة الإماراتي بعدما وافق على عرض برشلونة الإسباني.

برشلونة حصل هذا الموسم على لقبي الدوري الإسباني في كرة اليد، ودوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

العملاق الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

علي زين (30 عاما) من أبناء النادي الأهلي، قبل الاحتراف الخارجي عام 2012 في تونس، ثم إلى فريق الجزيرة الإماراتي، ومنه إلى فريق إكس الفرنسي لمدة موسمين، ثم إلى نادي الشارقة الإماراتي.

ويتواجد علي زين ضمن قائمة منتخب مصر المستدعاة لمعسكر إعداد بطولة دورة أولمبياد طوكيو 2020 خلال الصيف الجاري.

كرة يد علي زين برشلونة
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