دوناروما: اعتقدت أن المباراة لن تنتهي

كشف جيانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا مدى صعوبة مواجهة بلجيكا يوم الجمعة والتي حسمها رفاقه بنتيجة 2-1 في ربع نهائي يورو 2020.

وقال اللاعب الذي تقول تقارير إنه اقترب من الانتقال لباريس سان جيرمان:"المباراة كانت بلا نهاية! لا تريد أن تتوقف! هذه مجموعة رائعة من اللاعبين، استحققنا الفوز والآن سنلعب في نصف النهائي، نقترب شيئا فشيئا من هدفنا".

وواصل في حواره لقناة RAI Sport "دوما أحاول مساعدة الفريق، الأمر عاطفي بالنسبة لي لأن هذه أول بطولة كبرى أشارك بها وأردت مواصلة المشوار بقميص إيطاليا. أتمنى أن أحقق حلم الجميع".

سجلت إيطاليا مرتين قبل أن تقلق بلجيكا الفارق من ركلة جزاء لينتهي الشوط المثير بنتيجة 2-1.

وفي النصف الثاني من المواجهة لم يستطع رفاق كيفن دي بروين هز شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

وودعت بلجيكا بطولة اليورو من الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما ضربت إيطاليا موعدا مع إسبانيا في الدور نصف النهائي.