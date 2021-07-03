بونوتشي: إيطاليا أظهرت مرة أخرى روحها القتالية

السبت، 03 يوليه 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

إيطاليا - بونوتشي

أشاد ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا بأداء فريقه ضد بلجيكا يوم الجمعة في لقاء حسمته الأولى بنتيجة 2-1 في ربع نهائي يورو 2020.

وقال لاعب يوفنتوس عبر قناة RAI Sport:"كنا نعرف قوة بلجيكا، خاصة في الهجوم والخطورة التي شكلوها في الهجمات المرتدة".

وواصل "تقدمنا بهدفين وكنا نسيطر على المباراة، ثم عادوا بركلة جزاء غريبة. أظهرنا مرة أخرى مدى أهمية الروح القتالية التي يتمتع بها الفريق والإيطاليون".

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سجلت إيطاليا مرتين قبل أن تقلق بلجيكا الفارق من ركلة جزاء لينتهي الشوط المثير بنتيجة 2-1.

وفي النصف الثاني من المواجهة لم يستطع رفاق كيفن دي بروين هز شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

وودعت بلجيكا بطولة اليورو من الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما ضربت إيطاليا موعدا مع إسبانيا في الدور نصف النهائي.

بونوتشي يورو 2020
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