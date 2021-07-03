كورتوا: إيطاليا استحقت الفوز

شدد تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا أن إيطاليا استحقت الفوز على الأخيرة بنتيجة 2-1 يوم الجمعة في ربع نهائي يورو 2020.

وقال لاعب ريال مدريد عبر قناة BBC:"الأمر مؤلم، علمنا أن المواجهة ستكون صعبة".

وواصل "أتيحت لنا فرصتان لكن حارسهم تصدى بشكل جيد، أعتقد أننا منحناهم تسجيل الهدف الأول بسهولة. كان لقاء متكافئا، لكن إيطاليا استحقت الفوز".

سجلت إيطاليا مرتين قبل أن تقلق بلجيكا الفارق من ركلة جزاء لينتهي الشوط المثير بنتيجة 2-1.

وفي النصف الثاني من المواجهة لم يستطع رفاق دي بروين هز شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

وودعت بلجيكا بطولة اليورو من الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.