دي بروين: مشاركتي ضد إيطاليا كانت معجزة

كشف كيفن دي بروين نجم بلجيكا أنه كاد لا يشارك ضد إيطاليا يوم الجمعة في ربع نهائي يورو 2020.

وخسرت بلجيكا بنتيجة 2-1 لتودع البطولة القارية بينما ضربت إيطاليا موعدا مع إسبانيا في الدور نصف النهائي.

وقال نجم مانشستر سيتي لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:"بالنسبة لي، مررت بأربعة أو خمسة أسابيع غريبة، أود شكر الطاقم الطبي. مشاركتي اليوم معجزة لأنني مصاب في الكاحل، لكن شعرت بمسؤولية اللعب لبلدي، للأسف لم أقدم أكثر من ذلك".

وواصل "حاولنا قدر استطاعتنا للفوز بالمباراة. إيطاليا سجلت هدفا رائعا، ربما الهدف الأول كان خطأنا. استحوذوا على الكرة أكثر، وللأسف لم نسجل. الخروج دائما محبط".

سجلت إيطاليا مرتين قبل أن تقلق بلجيكا الفارق من ركلة جزاء لينتهي الشوط المثير بنتيجة 2-1.

وفي النصف الثاني من المواجهة لم يستطع رفاق دي بروين هز شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

وودعت بلجيكا بطولة اليورو من الدور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.