مواعيد مباريات اليوم 3 يوليو 2021.. شيفتشينكو يتحدى إنجلترا وميسي يواجه الإكوادور
السبت، 03 يوليه 2021 - 10:25
كتب : FilGoal
تجري اليوم السبت مباراتان في الدور ربع النهائي ليورو 2020 فتلعب الدنمارك ضد التشيك الساعة 6 مساء.
وفي التاسعة مساء تواجه أوكرانيا، التي يقودها أندري شيفتشينكو، فريق إنجلترا.
وتنقل قناة beIN Max 1 المباراتين.
وفي الثانية عشرة منتصف الليل تلعب أوروجواي ضد كولومبيا في ربع نهائي كوبا أمريكا.
بينما في الثالثة من صباح الأحد تواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي فريق الإكوادور.
وتنقل beIN Max 5 المباراتين.