مواعيد مباريات اليوم 3 يوليو 2021.. شيفتشينكو يتحدى إنجلترا وميسي يواجه الإكوادور

السبت، 03 يوليه 2021 - 10:25

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو إنجلترا بهدف رحيم سترلينج ضد ألمانيا - يورو 2020

تجري اليوم السبت مباراتان في الدور ربع النهائي ليورو 2020 فتلعب الدنمارك ضد التشيك الساعة 6 مساء.

وفي التاسعة مساء تواجه أوكرانيا، التي يقودها أندري شيفتشينكو، فريق إنجلترا.

وتنقل قناة beIN Max 1 المباراتين.

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وفي الثانية عشرة منتصف الليل تلعب أوروجواي ضد كولومبيا في ربع نهائي كوبا أمريكا.

بينما في الثالثة من صباح الأحد تواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي فريق الإكوادور.

وتنقل beIN Max 5 المباراتين.

طالع مواعيد مباريات اليوم كافة بالضغط هنا

يورو 2020 كوبا أمريكا
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