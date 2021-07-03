مواعيد مباريات اليوم 3 يوليو 2021.. شيفتشينكو يتحدى إنجلترا وميسي يواجه الإكوادور

تجري اليوم السبت مباراتان في الدور ربع النهائي ليورو 2020 فتلعب الدنمارك ضد التشيك الساعة 6 مساء.

وفي التاسعة مساء تواجه أوكرانيا، التي يقودها أندري شيفتشينكو، فريق إنجلترا.

وتنقل قناة beIN Max 1 المباراتين.

وفي الثانية عشرة منتصف الليل تلعب أوروجواي ضد كولومبيا في ربع نهائي كوبا أمريكا.

بينما في الثالثة من صباح الأحد تواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي فريق الإكوادور.

وتنقل beIN Max 5 المباراتين.

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