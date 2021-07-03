انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (1) (0) تشيلي.. السامبا في نصف النهائي

السبت، 03 يوليه 2021 - 01:48

كتب : FilGoal

نيمار - أرتورو فيدال - البرازيل - تشيلي - كوبا أمريكا 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البرازيل وتشيلي في ثاني مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021.

الفائز من المباراة ينتظر مواجهة بيرو في نصف النهائي فجر الثلاثاء المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 70: عرضية ورأسية من بريرتون لكن الكرة تصطدم بالعارضة.

ق 61: الحكم يلغي هدفا لـ تشيلي بداعي التسلل.

ق 49: بطاقة حمراء على جابريل جيسوس لاعب البرازيل بعد تدخل متهور في وجه مينا مدافع تشيلي.

ق 47: جوووول أول للبرازيل عن طريق لوكاس باكيتا الذي يتلقى تمريرة بينية من نيمار ويسدد بكل قوة من داخل منطقة الجزاء.

ق 46: لوكاس باكيتا يشارك بدلا من فيرمنيو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: بينية من نيمار إلى جيسوس الذي يراوغ المدافع ويسدد من داخل منطقة الجزاء كرة قوية أبعدها برافو ببراعة لركنية.

ق 27: مراوغة من فارجاس لمدافع البرازيل على الجهة اليمنى ويسدد كرة قوية أبعدها إيدرسون لركنية.

ق 25: استحواذ برازيلي ومحاولات دون خطورة.

ق 14: تصويبة بعيدة المدى من ريتشارلسون يتصدى لها برافو بسهولة.

بداية اللقاء

البرازيل تشيلي كوبا أمريكا 2021
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