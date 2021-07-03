جاريكا يقهر باراجواي

لا يعرف الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لـ بيرو طعم الخسارة أمام باراجواي، وقاد الأحمر والأبيض للتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا 2021.

جاريكا لم يخسر أمام باراجواي وبوليفيا من قارة أمريكا الجنوبية من قبل كمدرب لـ بيرو، واليوم حسم تأهله بركلات الترجيح ضد الألبيروخا.

المباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 3-3، وشهدت طرد لاعب من كل منتخب.

وامتدت الإثارة في ركلات الترجيح والتي حسمها بيرو بنتيجة 4-3 من 6 محاولات لكل منتخب.

وينتظر منتخب بيرو الفائز من مواجهة البرازيل وتشيلي في المباراة الثانية لربع النهائي.

وصيف النسخة الماضية وصل للمربع الذهبي للمرة الرابعة في آخر 5 نسخ، إذ غاب عنها فقط في 2016.

كما لم تخسر بيرو لـ 8 مباريات على التوالي ضد باراجواي بالفوز في 6 والتعادل في 2.

التشكيل

قاد جانليوكا لابادولا وبجوار أندري كارييو وكريستيان كويفا هجوم بيرو.

فيما شارك سانتياجو أرازمنديا بدلا من ميجيل ألميرون صانع ألعاب بارجواي المصاب.

وصف المباراة

في الدقيقة العاشرة تقدم جوستافو جوميز بالهدف الأول لباراجواي بعد متابعة لكرة سقطت من يد بيدرو جاييسي حارس بيرو.

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#CopaAmérica 🏆



¡Le cayó justo! Gustavo Gómez la empujó en el área chica y abrió el marcador para la @Albirroja



🇵🇪 Perú 🆚 Paraguay 🇵🇾#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/g3YvrMNKGY — Copa América (@CopaAmerica) July 2, 2021

وفي الدقيقة 18 سدد يوشيمر يوتون لاعب وسط بيرو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس باراجواي ببراعة لركنية.

وبعد 3 دقائق سجل جانليوكا لابادولا هدف التعادل بعدما حوّل عرضية أندري كارييو في الشباك.

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وكاد منتخب باراجواي أن يسجل الهدف الثاني لكن العارضة منعت الهدف بعد عرضية من الجهة اليمنى حاول المدافع تشتيتها لكنها ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 41 سجل لابادولا هدف تقدم لــ بيرو من داخل المنطقة الجزاء من الجهة اليسرى بعدما تلقى بينية يوتون وسددها على يسار الحارس.

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#CopaAmérica 🏆



¡A puro toque! Gianluca Lapadula recibió tras una gran jugada colectiva y dio vuelta el marcador para @SeleccionPeru



🇵🇪 Perú 🆚 Paraguay 🇵🇾#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/ADArL7I25V — Copa América (@CopaAmerica) July 2, 2021

جوميز قائد باراجواي تحصل على بطاقة صفراء للاعتراض على الهدف، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تحصل على بطاقة صفراء ثانية عقب خطأ ضد لابادولا وضربه بالمرفق وخرج من أرض الملعب.



























الشوط الثاني

جونيور ألونسو قلب دفاع باراجواي والقائد الثاني بعد طرد جوميز سجل التعادل في الدقيقة 54، بعد عرضية مهدها له مدافع بيرو بالخطأ ومن ثم سجل مباشرة في أعلى الشباك.

هدأت أحداث اللقاء حتى الدقيقة 80، ومن ثم بدأنا نحبس الأنفاس.

في الدقيقة 80 سجل يوتون هدف بيرو الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم مدافع باراجواي وسكنت الشباك.

وبعد 5 دقائق تحصل كارييو على بطاقة صفراء ثانية ليصبح عدد اللاعبين في أرض الملعب 10 لكل منتخب.

وفي الدقيقة 90 خطف جابريل أفالاوس التعادل القاتل لباراجواي، وانتقلت المباراة لركلات الترجيح مباشرة.

ركلات الترجيح

سجل أنخيل روميرو وجونيور ألونسو لباراجواي في المقابل سجل لابادولا ويوتون لبيرو، وأصبحت النتيجة 2-2.

ومن ثم أهدر مارتينز وساموديو لباراجواي ركلتين متتاليتين، بينما سجل أورمينو وأهدر تابيا لبيرو لتصبح النتيجة 4-3 لبيرو.

في الركلة الخامسة سجل روبرت بيريس لباراجواي وأهدر كريستيان كويفا لبيرو ليتعادل المنتخبان.

وفي الركلة السادسة أهدر إسبينولا وسجل ميجيل ترواكو ركلة الحسم لبيرو كاتبا تأهلا للمربع الذهبي لشعب الأنكا.