تشكيل كوبا أمريكا - نيمار يقود البرازيل وعودة أليكسيس سانشيز لهجوم تشيلي

السبت، 03 يوليه 2021 - 01:19

كتب : FilGoal

نيمار يهدر أمام مرمى كولومبيا الخالي

يقود نيمار هجوم البرازيل في مواجهة تشيلي في ثاني مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021.

فيما عاد أليكسيس سانشيز الهداف التاريخي لتشكيل اللاروخا عقب تعافيه من الإصابة، ويجاور إدواردو فارجاس في الهجوم.

ويبدأ إيدرسون مورايش في حراسة مرمى البرازيل، في المقابل يقود كلاوديو برافو كتيبة مارتن لاسارتي المدير

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وسيلتقي الفائز من المباراة مع بيرو التي تفوقت على باراجواي بركلات الترجيح.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: رينان لودي – تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانيلو

الوسط: كاسيميرو – فريد

أمامهما: ريتشارلسون – روبرتو فيرمينو – جابريل جيسوس

الهجوم: نيمار

وجاء تشكيل منتخب تشيلي:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: إينيجو مينا – سيباستيان فيجاس – جاري ميديل – فرانسيسكو سيرالتا – ماورويسو إيسلا

الوسط: تشارليز أرنجويز – إريك بولجار – أرتورو فيدال

الهجوم: أليكسيس سانشيز – إدواردو فارجاس

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