خبر في الجول – محمود علاء يحدد موقفه من عرض أهلي جدة

قرر محمود علاء مدافع نادي الزمالك الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمود علاء اعتذر عن عدم الانضمام لنادي أهلي جدة، وقرر الاستمرار مع الزمالك بالموسم المقبل.

محمود علاء اقتنع برغبة الإدارة في تواجده بالفترة المقبلة مع الفريق، بجانب أن نادي أهلي جدة ضم مدافع آخر بالفعل.

نادي أهلي جدة تعاقد مع دانكلير بيدليرا المدافع البرازيلي للموسم المقبل رسميا.

محمود علاء شارك هذا الموسم في 22 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا.