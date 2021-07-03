خبر في الجول – الزمالك يستهدف مهاجما أجنبيا آخر بجانب الجزيري

السبت، 03 يوليه 2021 - 00:09

كتب : أحمد شوقي صلاح

سيف الدين الجزيري - الزمالك

بعد ضم سيف الدين الجزيري بشكل كامل من المقاولون العرب، مازال الزمالك يريد تدعيم مركز الهجوم بأجنبي آخر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون طلب ضم مهاجم أجنبي آخر للموسم المقبل بجانب سيف الدين الجزيري.

كارتيرون يستهدف ضم مهاجم أجنبي من المستوى الأول، ووقتها سيتخلى عن فكرة ضم مهاجم مصري جديد.

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الزمالك أعلن قبل يومين، ضم سيف الدين الجزيري بشكل كامل من المقاولون العرب.

ويملك الزمالك حاليا أربعة مهاجمين صرحاء في قائمته، هم سيف الدين الجزيري، وحميد أحداد، ومروان حمدي، وأسامة فيصل، بجانب عمر السعيد المعار للجونة.

وشارك سيف الجزيري هذا الموسم في 25 مباراة بمختلف البطولات رفقة الزمالك والمقاولون العرب. سجل فيهم 6 أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

في الدوري الزمالك سيف الجزيري كارتيرون
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