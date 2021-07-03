رومانو: إصابة سبينازولا بقطع في وتر أكيليس

السبت، 03 يوليه 2021 - 00:28

كتب : عبد الرحمن فوزي

سبينازولا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة سكاي سبورت عن إصابة ليوناردو سبينازولا لاعب منتخب إيطاليا التي تعرض لها أمام بلجيكا.

وفاز منتخب إيطاليا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع نهائي يورو 2020 والتي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

وتعرض سبينازولا لإصابة قوية خلال المباراة، أدت لاستبداله في الدقيقة 79، وخرج سبينازولا محمولا وأظهرته الكاميرا وهو في حالة بكاء.

أخبار متعلقة
آس: ريال مدريد يريد سبينازولا.. وصفقة تبادلية تلوح في الأفق إيطاليا تحرق الشياطين

وكشف رومانو عن أن الإصابة التي تعرض لها سبينازولا هي قطع في وتر أكيليس.

ويلم يعلن منتخب إيطاليا عن حالة اللاعب بشكل رسمي حتى الآن.

ولو تأكد إصابة سبينازولا بقطع في وتر أكيليس، سيغيب لمدة ستة أشهر على أقل تقدير من أجل العودة للملاعب مرة أخرى.

وقدم سبينازولا أداء رائعا منذ بداية البطولة وحصل على رجل المباراة في مناسبتين وتمكن من صناعة هدف واحد.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع إسبانيا في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء 6 يوليو، في المباراة التي ستقام على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وتأهل منتخب إسبانيا لنصف النهائي بعد الفوز على سويسرا بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

سبينازولا إيطاليا إيطاليا،بلجيكا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر كوبا أمريكا - البرازيل (0) (0) تشيلي.. إيدرسون يتصدى 58 دقيقة | أمريكا
جاريكا يقهر باراجواي ساعة | أمريكا
تشكيل كوبا أمريكا - نيمار يقود البرازيل وعودة أليكسيس سانشيز لهجوم تشيلي ساعة | أمريكا
بامبو لـ في الجول: فوز البنك الأهلي على المصري لم يكن صدفة.. ولا أعلم موقفي مع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من كارتيرون يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الترجي 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: إصابة سبينازولا بقطع في وتر أكيليس 2 ساعة | يورو 2020
خبر في الجول – محمود علاء يحدد موقفه من عرض أهلي جدة 2 ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يستهدف مهاجم أجنبي آخر بجانب الجزيري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 مؤتمر موسيماني "الذي لن ينام": لدي أفضل حارس في مصر.. وهذا ما قلته للاعبين
قد ينال إعجابك