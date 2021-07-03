رومانو: إصابة سبينازولا بقطع في وتر أكيليس

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة سكاي سبورت عن إصابة ليوناردو سبينازولا لاعب منتخب إيطاليا التي تعرض لها أمام بلجيكا.

وفاز منتخب إيطاليا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في دور ربع نهائي يورو 2020 والتي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

وتعرض سبينازولا لإصابة قوية خلال المباراة، أدت لاستبداله في الدقيقة 79، وخرج سبينازولا محمولا وأظهرته الكاميرا وهو في حالة بكاء.

وكشف رومانو عن أن الإصابة التي تعرض لها سبينازولا هي قطع في وتر أكيليس.

ويلم يعلن منتخب إيطاليا عن حالة اللاعب بشكل رسمي حتى الآن.

ولو تأكد إصابة سبينازولا بقطع في وتر أكيليس، سيغيب لمدة ستة أشهر على أقل تقدير من أجل العودة للملاعب مرة أخرى.

وقدم سبينازولا أداء رائعا منذ بداية البطولة وحصل على رجل المباراة في مناسبتين وتمكن من صناعة هدف واحد.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع إسبانيا في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء 6 يوليو، في المباراة التي ستقام على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وتأهل منتخب إسبانيا لنصف النهائي بعد الفوز على سويسرا بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.