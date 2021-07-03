مصدر مقرب من كارتيرون يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضات الترجي

السبت، 03 يوليه 2021 - 00:33

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

كشف مصدر مقرب من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك حقيقة مفاوضاته مع الترجي التونسي لـ FilGoal.com.

ورشحت بعض التقارير الفرنسي لخلافة معين الشعباني في الترجي التونسي.

ونفى المصدر المقرب من المدرب الفرنسي لـ FIlGoal.com وجود مفاوضات مع الترجي، خاصة أنه ينافس على لقب الدوري المصري ويركز على حصد اللقب.

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كما أن كارتيرون حدد لمجلس الإدارة مطالبه في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

ويسعى الترجي لتعيين مدير فني جديد يخلف الشعباني بعد الخسارة من الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا.

كارتيرون (50 عاما) قاد الزمالك في 19 مباراة بولايته الثانية لم يخسر سوى مرتين وفاز في 13 مباراة وتعادل في 4.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بفارق 19 نقطة عن الأهلي الذي تتبقى له 7 مباريات مؤجلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة في ختام الجولة 28 من الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

باتريس كارتيرون الزمالك في الدوري الدوري المصري
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