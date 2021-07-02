مانشيني: لعبنا أمام منتخب قوي وكان بإمكاننا تسجيل المزيد

أعرب روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا عن سعادته بفوز فريقه على بلجيكا، كما أكد على استحقاقه للفوز.

وفاز منتخب إيطاليا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد في دور ربع نهائي يورو 2020 والتي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ألمانيا.

وقال مانشيني في تصريحات لشبكة بي إن سبورت بعد المباراة: "شعوري رائع، أعتقد أننا استحققنا ذلك الفوز وقدمنا مباراة رائعة، وكان بإمكاننا أن نسجل هدفا ثالثا".

واستمر "كما تعرف نحن لعبنا أمام المنتخب البلجيكي المميز، ربما في آخر الدقائق هم تقدموا للهجوم أكثر ونحن اتجهنا للدفاع".

وعند سؤاله عما إذا كان المنتخب الإيطالي هو الأفضل قال: "نحن نريد أن نلعب المباراة القادمة أمام إسبانيا وسنرى ما سيحدث".

ويلتقي منتخب إيطاليا مع إسبانيا في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء 6 يوليو، في المباراة التي ستقام على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وتأهل منتخب إسبانيا لنصف النهائي بعد الفوز على سويسرا بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.