انتهت كوبا أمريكا - بيرو (3) (3) باراجواي.. بيرو للمربع الذهبي

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

جانليوكا لابادولا - بيرو - باراجواي - كوبا أمريكا 2021

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيرو وباراجواي في أولى مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2021.

الفائز من المواجهة يلتقي الفائز من مباراة البرازيل وتشيلي.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــا.

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انتهت: باراجواي 3-4 بيرو في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي 3-3.

باراجواي 3-3 بيرو: باراجواي تهدر من جديد

باراجواي 3-3 بيرو: لاعب بيرو يهدر

باراجواي 3-3 بيرو

باراجواي 2-3 بيرو

باراجواي 2-2 بيرو: باراجواي تهدر الركلة الرابعة

باراجواي 2-2 بيرو: بيرو تهدر والحارس يتصدى

باراجواي 2-2 بيرو: باراجواي تهدر

باراجواي 2-2 بيرو

باراجواي 2-1 بيرو

باراجواي 1-1 بيرو

باراجواي 1-0 بيرو

نهاية الشوط الثاني.. إلى ركلات الترجيح

ق 90: جوووول التعادل القاتل جابريل أفالاوس يعدل النتيجة لباراجواي.

ق 84: بطاقة حمراء لأندري كارييو لاعب بيرو بعد حصوله على إنذار ثان.

ق 80: جوووول تسديدة قوية من يوشيمير يوتون من خارج المنطقة تصطدم بأقدام روخاس مدافع باراجواي وتسكن الشباك.

ق 54: جووول جونيور ألونسو يسجل التعادل لباراجواي بعد ركلة ركنية تهادت أمام في منطقة الجزاء وسدد في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: بطاقة حمراء لجوستافو جوميز مدافع باراجواي بعد ضرب لابادولا بالمرفق وحصوله على إنذار ثاني.

ق 41: جووول لبيرو.. بينية تصل إلى لابادولا داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى يسددها على يسار الحارس.

ق 27: العارضة تمنع هدف التقدم لباراجواي، عرضية من الجهة اليسرى ومحاولة من مدافع بيرو لتشتيتها لكنها ترتطم بالعارضة.

ق 21: جووول التعادل لبيرو.. لابادولا يسجل مودعا عرضية أندري كارييو في الشباك.

ق 18: تسديدة من يوشيمر يوتين قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس ببراعة لركنية.

ق 10: جووول أول في اللقاء، جوستافو جوميز قائد باراجواي يتابع تصدى حارس بيرو ويسجل التقدم من داخل منطقة الست ياردات.

بداية اللقاء

كوبا أمريكا بيرو باراجواي
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