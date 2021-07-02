إيطاليا تحرق الشياطين

حجز منتخب إيطاليا مقعده في نصف نهائي يورو 2020 بعدما أحرق شباك بلجيكا والمُلقبة بـ "الشياطين الحمر".

إيطاليا 2-1 بلجيكا

على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ بألمانيا، استطاع الأتزوري ضرب موعدا من إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

شباك بلجيكا احترقت بثنائية نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني، فيما سجل روميلو لوكاكو هدف بلجيكا الوحيد، وجميعها جاءت في الشوط الأول.

ومنذ خسارة بلجيكا في كأس العالم 2018 أمام فرنسا بنصف النهائي لم تخسر سوى مباراتين كانتا في كأس الأمم الأوروبية على مدار 3 سنوات.

فاز الشياطين في 28 مباراة وتعادلوا في 4 بين وديات وتصفيات يورو وكأس عالم ودوري الأمم الأوروبية، كما لم تخسر في آخر 13 مباراة، لكن السجل الرائع توقف ضد إيطاليا.

فيما حقق منتخب إيطاليا انتصاره الـ 13 تواليا، ووضع قدمه في نصف النهائي بعدما حقق الفوز الخامس تواليا في اليورو كرقم قياسي.

التشكيل

عاد جورجيو كيلليني لقيادة دفاع إيطاليا بعد تعافيه من الإصابة، فيما بدأ فيديريكو كييزا أساسيا بدلا من دومينيكو بيراردي.

وتواجد كيفين دي بروين في التشكيل الأساسي على الرغم من التقارير التي أشارت لغيابه بسبب الإصابة، فيما غاب إدين هازارد بالفعل بسبب الإصابة.

📋عودة كيلليني.. وكييزا أساسي في تشكيل إيطاليا ودي بروين أساسي وإدين هازارد خارج قائمة المباراة#يورو2020 pic.twitter.com/vnml4t2IWs — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 2, 2021

وصف المباراة

بدأ منتخب بلجيكا اللقاء بقوة بحثا عن الهدف الأول، لكن على عكس سير اللقاء سجل ليوناردو بونوتشي هدف إيطاليا الأول في الدقيقة 13.

الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش طالع تقنية الفيديو وألغى الهدف بداعي التسلل على مدافع إيطاليا.

عاد منتخب بلجيكا للتهديد مجددا بتسديدة قوية من كيفين دي بروين أبعدها جانلويجي دوناروما لركنية في الدقيقة 23.

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روميلو لوكاكو حاول من داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس إيطاليا ببراعة بعيدا عن مرماه في الدقيقة 26.

عاد منتخب إيطاليا للسيطرة على مجريات اللقاء، وفي الدقيقة 30 سدد لورينزو إنسيني كرة مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة التالية مباشرة سجل نيكولو باريلا هدف الأتزوري الأول، ماركو فيراتي استغل خطأ مدافعي بلجيكا في التشتيت على حدود منطقة الجزاء ومرر لباريلا الذي راوغ وسدد على يمين تيبو كورتوا أرضية قوية سكنت الشباك.

واصل منتخب إيطاليا الاستحواذ على الكرة، ومرت تسديدة في الدقيقة 41 من فيدريكيو كييزا بجوار القائم الأيسر.

وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول استطاع لورينزو إنسيني أن يريح أعصاب الطليان مسجلا الهدف الثاني بتسديدة مقوسة على يسار كورتوا من خارج منطقة الجزاء.

هدف يحمل رقم 90 لاعبي المنتخب الإيطالي تحت قيادة روبرتو مانشيني.

video:1 من نابولي 🇮🇹 إلى ميونيخ 🇩🇪 يسجل لورينزو إينسيني الهدف الثاني لإيطالي في شباك بلجيكا 🇧🇪#يورو2020 #ايطاليا_بلجيكا pic.twitter.com/1i6jjha2rt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2021

رد بلجيكا جاء سريعا لإحياء الآمال قبل نهاية الشوط الأول، دوكوريه دوكو تحصل على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من جيوفاني دي لورينزو.

روميلو لوكاكو انبرى للركلة وسدد في منتصف مرمى دوناروما معلنا تقليص الفارق.

ورفع لوكاكو رصيده التهديفي إلى 4 أهداف في يورو 2020، كما أصبح الهداف التاريخي لبلجيكا في اليورو برصيد 6 أهداف متفوقا على مارك فليموتس صاحب الـ 5 أهداف.

الشوط الثاني

مرتدة سريعة في الدقية 52 من الجهة اليسرى قادها كييزا وأرسل عرضية إلى تشيرو إيموبيلي لكنه فشل في ترويض الكرة مهدرا فرصة محققة للأتزوري.

بعد منتخب بلجيكا الاستحواذ على الكرة بعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني.

في الدقيقة 61 كاد لوكاكو أن يسجل التعادل بعدما تلقى عرضية من الجهة اليسرى مرت من الجميع، لكن محاولة لوكاكو وجدت أقدام ليوناردو سبيناتزولا من على خط المرمى لتخرج الكرة لركنية.

لوكاكو كان قريبًا من تسجيل هدف التعادل 🙅 pic.twitter.com/oXmAKcRNbW — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 2, 2021

بدأ روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا في إجراء التغييرات لزيادة القوة الهجومية، بنزول دريس ميرتينز وناصر الشاذلي بدلا من توماس مونييه ويوري تيليمانس في الدقيقة 70.

الشاذلي سريعا كاد أن يصنع هدف التعادل لكنه عرضيته مرت من خلف لوكاكو وثورجان هازارد، ومن ثم تعرض للإصابة وخرج بعد 4 دقائق فقط متأثرا بإصابته.

في المقابل أشرك مانشيني، أندريا بيلوتي وبريان كريسيتاتني بدلا من فيراتي وإيموبيلي في الدقيقة 74.

في الدقيقة 78 سقط سبيناتزولا أرضا متأثرا بإصابته وبكى أثناء خروجه محمولا على المحفة وعوضه إيمرسون بالميراي.

ضغط منتخب بلجيكا في الدقائق الأخيرة، وكاد دوكو أن يُعدل النتيجة لكن تسديدته مرت أعلى من العارضة.