إنريكي: عشت ركلات الترجيح بكل هدوء

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 22:36

كتب : عبد الرحمن فوزي

لويس إنريكي - إسبانيا والسويد - يورو 2020

كشف لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا عن هدوءه أثناء لعب ركلات الترجيح أمام سويسرا.

وفاز منتخب إسبانيا على سويسرا بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في ربع نهائي يورو 2020 والتي أقيمت على ملعب سان بطرسبرج في روسيا.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عشت ركلات الترجيح بهدوء شديد، الآن الحقيقة أنهم لم يعودوا يعتمدون علي، عليك فقط انتظار ما سيحدث وتقبله مهما كان".

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واستمر "في حديثي مع اللاعبين قبل ركلات الترجيح، حاولت إقناعهم أن ليس مهما ما سيحدث وأن الفريق لا يزال رائعا وأنهم سيستمتعون باللحظة".

وأضاف "ركلات الترجيح مثل اليانصيب، لا توتر يؤثر على اللاعب، وعندما يكون الحظ في صفك فذلك أمرا رائعا".

ويلتقي منتخب إسبانيا مع الفائز من بلجيكا وإيطاليا في مباراة دور نصف النهائي.

وستقام المباراة على ملعب ويمبلي يوم الأربعاء 7 يوليو.

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