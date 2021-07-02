مدرب كوكاكولا لـ في الجول: أشكر اللاعبين.. وشعرت من أول مباراة أننا نستطيع الصعود

شكر تامر مصطفى مدرب فريق كوكاكولا جميع لاعبي فريقه، مؤكدا أن الجميع قد اجتهد وقدم كل ما لديه من أجل تحقيق الصعود.

وصعد فريق كوكاكولا للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الترسانة بهدف دون مقابل وتصدره لمجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

وقال تامر مصطفي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لقد حققنا الصعود في موسم صعب اجتهد خلاله معظم المدربين لتستمر المنافسة حتى اللحظات الأخيرة، شكرا للاعبين لقد صنعوا إنجاز عظيم استحقوا من صدارة أبطال مجموعة القاهرة.

واستمر "شكرا لمجلس الإدارة للمهندس محمد علاء والمهندس مجدي إسماعيل فدورهم هو الدور المهم في التخطيط للصعود للممتاز".

وتابع "اختيار استاد المقاولون العرب ملعبا للفريق اختيار جيد جدا ومناسب لطريقة اللعب وأيضا للتعود علي ملاعب الفرق المنافسة.

وأوضح "ومن أول مباراة شعرت بأن اللاعبين قادرين على تحقيق الصعود للممتاز لقد انتصرنا خارج ملعبنا على الزرقا وسرس الليان والنجوم وهي فرق تصارع الهبوط".

وأوضح "أصعب المواقف بالنسبة لي خلال مباريات كوكاكولا كانت الهزيمة من النصر بهدفين دون رد على ملعبنا ولكن خلفها انطلاقة كبيرة نحو طريق الصدارة وعدم ترك الفرصة تضيع من أيدينا".

وأتم "لابد وأن أشكر كل لاعب في فريقي كلهم كانوا علي قلب رجل واحد ولا توجد مشكلة بين أساسي واحتياطي أو بين لاعب وأخر".

كوكاكولا هو ثاني الأندية التي حجزت مقعدا للصعود إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، بعد فاركو الذي صعد للدوري الممتاز أمس الخميس بعد تصدره لمجموعة بحري.

ويتبقى مقعد واحد فقط سيتحدد من مجموعة الصعيد غدا السبت، والذي سيكون بين الشرقية للدخان، والمنيا، والألمونيوم.