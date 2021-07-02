خطأ إسلام طارق يهدي الإنتاج الحربي التعادل مع الجونة

تعادل الإنتاج الحربي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

سجل كل من عمر السعيد ومصطفى البدري هدفا المباراة.

تقدم عمر السعيد بالهدف الأول للجونة في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء سددها في وسط المرمى.

وتعادل الإنتاج الحربي سريعا في الدقيقة الثامنة بعد خطأ من حارس الجونة إسلام طارق في تشتيت الكرة التي اصطدمت بمصطفى البدري وسكنت الشباك.

التعادل لم ينفع الإنتاج الحربي كثيرا والذي ارتفع رصيده للنقطة الـ 18 في المركز الأخير بعد خوضه لـ 26 مباراة.

بينما ارتفع رصيد الجونة للنقطة الـ 36 في المركز الـسابع بعد خوضه لـ 28 مباراة.

ويلتقي الإنتاج الحربي في المباراة المقبلة مع بيراميدز يوم الثلاثاء 20 يوليو في مباراة مؤجلة من الإسبوع 22.

بينما يلتقي الجونة مع البنك الأهلي يوم الجمعة 6 أغسطس ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

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