إسبانيا توقف الساعات

اقتربت العقارب من الإشارة إلى موعد نصف النهائي لكن في النهاية حلق أوناي سيمون بإسبانيا إلى ويمبلي.

إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2020 بالفوز على سويسرا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأقيمت مباراة ربع النهائي في ملعب كريستوفسكي في ملعب سانت بطرسبرج في روسيا.

افتتح دينيس زكريا أهداف المباراة بالخطأ في مرماه لصالح إسبانيا في الدقيقة الثامنة.

وأدرك شيردان شاكيري التعادل لسويسرا في الدقيقة 68.

وينتظر منتخب إسبانيا ملاقاة الفائز من ربع النهائي الآخر بين بلجيكا وإيطاليا.

وفشل منتخب سويسرا في كتابة التاريخ بالتأهل لنصف نهائي أي بطولة كبرى لأول مرة في تاريخه ليكتفي بالوصول لربع نهائي اليورو للمرة الأولى.

وإجمالا عادل منتخب سويسرا إنجازه بالتأهل لربع نهائي بطولة كبرى بعد كأس العالم 1934 و1938 و1954.

أما منتخب إسبانيا فهذا هو أول نصف نهائي يخوضه بعد يورو 2012 التي توج بلقبها وكأس القارات 2013 التي حصل فيها على المركز الثاني.

واعتمد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا في تشكيله على الثلاثي الهجومي فيران توريس وألفارو موراتا وبابلو سارابيا.

بابلو سارابيا وموراتا وفيران توريس يهاجمون سويسرا، وبيدري أساسي في تشكيل إسبانيا.🇪🇸📋#يورو2020 pic.twitter.com/A7jhDTIZ9m — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 2, 2021

فيما عوض دينيس زكريا زميله جرانيت جاكا الغائب للإيقاف في تشكيل سويسرا، مع تواجد بريل إمبولو وشيردان شاكيري وهاريس سيفيروفيتش.

شكرا زكريا

بدأت المباراة بضغط إسباني وفي الدقيقة الثامنة استغل جوردي ألبا كرة مشتتة من ركلة ركنية وسدد بيسراه لترتطم الكرة بدينيس زكريا وتغير تجاهها وتسكن الشباك لتعلن عن تقدم إسبانيا في النتيجة.

هدأت المباراة بعد الهدف وانحصر اللعب في وسط الملعب.

ومن ركلة حرة مباشرة لمنتخب إسبانيا كاد كوكي يسجل هدفا لكن تصويبته مرت أعلى المرمى بقليل.

وأجرى منتخب سويسرا تبديلا اضطراريا في الدقيقة 23 بخروج بريل إمبولو وشارك روبن فارجاس بدلا منه.

وكاد سيزار أزبليكويتا يضاعف النتجية برأسية قوية من ركلة ركنية أرسلها كوكي لكن يان سومر تألق وحولها لركلة ركنية.

ولم يحدث جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.

شاكيري يُرسل تحياته

وبين الشوطين أجرى منتخب إسبانيا أول تبديلاته بمشاركة داني أولمو بدلا من بابلو سارابيا.

واستفاق منتخب سويسرا وأرسل ستيفن زوبير عرضية شتتها دفاع إسبانيا.

وعاد منتخب إسبانيا للدفاع واستحوذ لاعبو سويسرا في المقابل على الكرة.

وأرسل شاكيري ركلة ركنية سددها مباشرة في المرمى لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج.

وشارك جيرارد مورينو بدلا من ألفارو موراتا في ثاني تبديلات إسبانيا.

وكاد دينيس زكريا يدرك التعادل لسويسرا برأسية من ركلة ركنية أرسلها ريكاردو رودريجيز لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وسدد ستيفن زوبير كرة قوية من داخل منطقة الجزاء كرة قوية أبعدها أوناي سيمون ببراعة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 68 حدث ارتباك بين أيمريك لابورتي وباو توريس ليستغل ريمو فرولر الأمر ويخطف الكرة ومررها لشاكيري الذي سدد بسهولة بيمناه في الشباك ليدرك التعادل لسويسرا.

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شاكيري يسجل هدف ⚽ التعادل لسويسرا 🇨🇭، هل نشاهد سناريو جديد للمباراة؟ 🤔 #يورو2020 #سويسرا_اسبانيا pic.twitter.com/yVeybOK4mQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 2, 2021

وفي الدقيقة 77 طُرد ريمو فرولر بشكل مباشر بعد تدخله بقوة على قدم جيرارد مورينو.

وأجرى منتخب سويسرا تبديلين بمشاركة جبريل سو وماريو جافرانوفيتش بدلا من شاكيري وهاريس سيفيروفيتش.

وسدد لابورتي كرة قوية ارتطمت بالدفاع السويسري وأمسك يان سومبر بالكرة بثبات.

وأجرى منتخب إسبانيا تبديلا ثالثا بمشاركة ماركوس يورنتي بدلا من كوكي.

ورد منتخب سويسرا بمشاركة كريستيان فاسنشت بدلا من ستيفن زوبير.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

الأشواط الإضافية

وأجرى منتخب إسبانيا تبديلا بمشاركة ميكيل أويارزابال بدلا من فيران توريس.

وأطلق جوردي ألبا تسديدة قوية للغاية وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأجرى منتخب سويسرا تبديلين بمشاركة كيفين مبابو وفابيان شاير بدلا من سيلفان فيدمر ودينيس زكريا.

وانفرد جيرارد مورينو بمرمى سويسرا وسدد لكن سومر تألق وحول الكرة لركلة ركنية.

وتلاها هجمة أخرى خطيرة لإسبانيا وأطلق أويارزابال تسديدة قوية لكن سومر كان في الموعد مرة أخرى وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأطلق داني أولمو تسديدة يسارية زاحفة لكن سومر تصدى له بثبات.

وفي الدقيقة 113 شارك تياجو ألكانتارا بدلا من باو توريس.

وسدد سيرجيو بوسكيتس كرة رأسية لكن سومر كان في الموعد وتصدى له بثبات.

وفي الدقيقة 119 شارك رودري في آخر تبديلات إسبانيا بدلا من بيدري.

وسدد رودري كرة رأسية مرت أعلى المرمى لينتهي الشوطين الإضافين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ويتم اللجوء لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

وفي ركلات الترجيح فاز منتخب إسبانيا بنتيجة 3-1 بعدما أهدر للماتادور كل من سيرجيو بوسكيتس ورودري.

فيما أهدر لسويسرا كل من فابيان شاير ومانويل أكانجي وروبن فارجاس.