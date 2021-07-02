اننتهت في الدوري – البنك الأهلي (2)-(0) المصري.. فوز هام لأبناء خالد جلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

ق. 89 جووول ثاني للبنك الأهلي. كريم بامبو يمر بمهارة ويسجل الثاني.

ق. 87 كازادي يشارك بدلا من كريم العراقي.

ق. 81 عرضية من جريندو ورأسية من أحمد جمعة بجانب القائم.

ق. 62 تمريرة من عمر كمال إلى محمد عنتر داخل منطقة الجزاء، ويسدد بجانب القائم.

ق. 56 عرضية من أحمدة علي تمر أمام فادي فريد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 عرضية من كريم العراقي تمر من جريندو ويقابلها أموتو بتصويبة مباشرة بجانب المرمى.

ق. 41 دربكة من الدفاع ورأسية من أموتو يتصدى لها الزنفلي إلى ركنية.

ق. 24 جووول أول. أحمد علي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 23 ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد مخالفة من أحمد شديد قناوي ضد أحمد علي,

ق. 17 تصويبة من عمر كمال بجانب المرمى.

بداية المباراة