مباشر في الدوري – البنك الأهلي (1)-(0) المصري.. بداية الشوط الثاني

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 20:38

كتب : FilGoal

أحمد رفعت في منافسة على المرة مع محمد بسيوني في لقاء المصري والبنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البنك الأهلي والمصري، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 عرضية من كريم العراقي تمر من جريندو ويقابلها أموتو بتصويبة مباشرة بجانب المرمى.

ق. 41 دربكة من الدفاع ورأسية من أموتو يتصدى لها الزنفلي إلى ركنية.

ق. 24 جووول أول. أحمد علي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 23 ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد مخالفة من أحمد شديد قناوي ضد أحمد علي,

ق. 17 تصويبة من عمر كمال بجانب المرمى.

بداية المباراة

في الدوري المصري البنك الأهلي
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