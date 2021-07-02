انتهت يورو 2020 – بلجيكا (1)-(2) إيطاليا.. الزرق إلى نصف النهائي

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

إيطاليا - بلجيكا - يورو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا وإيطاليا، ضمن مباريات ربع نهائي يورو 2020.

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نهاية المباراة بفوز إيطاليا بهدفين مقابل هدف.

ق. 90 رافاييل تولوي يشارك بدلا من كييزا.

ق. 84 تصويبة من دوكو فوق المرمى.

ق. 78 إيمرسون بالميري وبيراردي يشاركان بدلا من سبيناتزولا المصاب، وإنسيني.

ق. 77 إصابة سبينازولات واللاعب يبكي على الأرض.

ق. 74 تبديلان لإيطاليا بدخول بريان كريستانتي وأندريا بيلوتي بدلا من ماركو فيراتي، وشيرو إيموبيلي.

ق. 73 دينيس برايت يشارك بدلا من ناصر شادلي.

ق. 72 إصابة شادلي فور نزوله بشد عضلي.

ق. 69 دينيسر ميرتينز وناصر شادلي يشاركان بدلا من يوري تيليمانز، وتوماس مونييه.

ق. 68 تصويبة من إنسيني يتصدى لها كورتوا.

ق. 65 طولية رائعة من إنسيني إلى سبيناتزولا الذي سدد بجانب القائم.

ق. 63 عرضية من كييزا ينقذها كورتوا.

ق. 62 أوووه عرضية أرضية من دي بروين يقابلها لوكاكو بلمسة ولكن سبيناتزولا ينقذها من على الخط.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+1 جوووول أووول لبلجيكا. لوكاكو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 44 ركلة جزاااء لبلجيكا لصالح دوكو بعد عرقلة من دي لورينزو.

ق. 43 جوووووووول ثااااني. إنسيني يسدد كرة راااائعة R2 في المرمى.

ق. 41 عرضية يفشل إيموبيلي في تسجيلها.

ق. 40 ركنية أخرجها الدفاع ووصلت إلى كييزا الذي استلم وسدد بجانب القائم مباشرة.

ق. 30 جوووول أووول نيكولا باريس يسجل الأول بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد في الشباك.

ق. 25 دوناروما مجدددا يتألق. انطلاقة رائعة من لوكاكو وتوصويبة بيسراه في المرمى، لكن دوناروما ينقذ بأطراف أصابعه.

ق. 23 انطلاقة رائعة من دي بروين وتصويبة بيسراه يتألق دوناروما في التصدي لها.

ق. 15 تصويبة من تيليمانز تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية.

تقنية الفيديو تلغي الهدف.

ق. 13 جووووول أوووول لـ إيطاليا. كرة ثابتة يسجلها ليوناردو بونوتشي في المرمى.

بداية المباراة

يورو 2020 إيطاليا بلجيكا
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