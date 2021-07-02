لايبزج يعلن التعاقد مع أندري سيلفا

أعلن نادي لايبزج في بيان رسمي عن التعاقد مع أندري سيلفا قادما من إينتراخت فرانكفورت.

وأشار البيان إلى أن اللاعب قد وقع مع لايبزج على عقد لمدة خمسة مواسم حتى عام 2026.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة قد كلفت النادي حوالي 23 مليون يورو.

وشارك المهاجم صاحب الـ 25 عاما مع منتخب البرتغال في يورو 2020، والتي أقصي منها منتخب البرتغال في دور الـ 16 بعد الهزيمة من بلجيكا بهدف.

وشارك سيلفا خلال البطولة في ثلاث مباريات كبديل ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

وشارك سيلفا مع فرانكفورت في الموسم الماضي في 34 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 29 هدف وصناعة 10 أخرين في جميع البطولات.