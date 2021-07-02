تشكيل يورو 2020 – دي بروين وكيلليني أساسيان مع بلجيكا وإيطاليا.. وغياب هازارد

عاد جورجيو كيلليني لدفاع إيطاليا أمام بلجيكا بعد الشفاء من الإصابة، فيما يبدأ كيفين دي بروين كأساسي مع بلجيكا رغم إصابته في اللقاء السابق.

أعلن روبيرتو مانشيني، وروبيرتو مارتينيز، مدربا إيطاليا وبلجيكا، تشكيلا الفريقين للمباراة المرتقبة بعد قليل في ربع نهائي يورو 2020.

تشكيل إيطاليا شهد عودة كيلليني للدفاع بعد الغياب في مباراتين للإصابة، فيما يبدأ فيديريكو كييزا كأساسي بعد التألق أمام النمسا.

وفي بلجيكا، يبدأ دي بروين كأساسي رغم ما قيل عن إصابته، فيما يغيب إدين هازارد عن القائمة للإصابة.

وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: يان فيرتونخن – توماس فيرمايلن – توبي ألديرفيلد.

الوسط: ثورجان هازارد – أكسيل فيتسل – يوري تيليمانز – توماس مونييه.

أمامهم: كيفين دي بروين – جيريمي دوكو.

الهجوم: روميلو لوكاكو.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حارس: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ليوناردو سبيناتزولا – جورجيو كيلليني – ليوناردو بونوتشي – جيوفاني دي لورينزو.

الوسط: ماركو فيراتي – جورجينو – نيكولا باريلا.

الهجوم: لورينزو إنسيني – شيرو إيموبيلي – فيديريكو كييزا.