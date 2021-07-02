شبانة يقتل فرحة لم تكتمل.. أسوان يتعادل مع سيراميكا كليوباترا +95

كان سيراميكا كليوبارتا في طريقه للعودة إلى الانتصارات أخيرا وبعد غياب 5 جولات، لكن محمود شبانة كان له رأس آخر رفقة أسوان +95.

تعادل سيراميكا كليوباترا مع أسوان بهدف لكل فريق على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

سجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا كليوباتر في الدقيقة الـ63 من اللقاء، فيما أدرك محمود شبانة التعادل لـ أسوان في الدقيقة الـ95.

التعادل رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 33 نقطة في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد أسوان إلى 25 نقطة في المركز الـ15.

وصف المباراة

بعد شوط أول هادئ وخالي من الفرص، كانت الإثارة حاضرة في الشوط الثاني.

سيراميكا كليوباترا أهدر الأول في الدقيقة الـ55. تمريرة من محمد إبراهيم إلى أحمد غنيم سددها من يسار منطقة الجزاء، وارتطمت بالدفاع لتصل إلى محمد إبراهيم سددها لكن تألق من عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ63. تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أحمد غنيم الذي مررها إلى محمد إبراهيم، ومن ثم مرر الأخير إلى أحمد ياسر ريان على حدود منطقة الجزاء سددها أرضية رائعة داخل الشباك.

أسوان حاول إدراك التعادل. وكاد يحقق ذلك في الدقيقة الـ 81 بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى أحمد سالم صافي، والذي سددها قوية من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.

عمرو الحلواني سدد في الدقيقة الـ94، لكن بجوار القائم.

وفي الدقيقة الـ95 جاء التعادل. رمية تماس نفذت طويلت داخل منطقة الجزاء، وأبعدها الدفاع لتتابع بتصويبة تصطدم بالدفاع وتصل إلى محمود شبانة داخل الست ياردات، والذي لم يتوان في تسجيلها بالشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل.