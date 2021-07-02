بسبب الاكتئاب والماريجوانا.. ضياع حلم أمريكا الغائب منذ 25 عاما في طوكيو

بعد 25 عاما من الغياب عن فوز الولايات المتحدة الأمريكية بسباق 100 متر فردي للسيدات في دورات الألعاب الأولمبية، كانت العداءة الأمريكية شاكاري ريتشاردسون صاحبة الـ 21 عاما تحمل آمال الأمريكيين من أجل الفوز بالذهب مرة أخرى، لكن الاكتئاب والماريجوانا كان لهما رأي آخر.

مخدر الماريجوانا أنهى آمال شاكاري أبرز المشاركات الأمريكيات في سباق 100 فردي للسيدات في أولمبياد طوكيو، بعدما ظهرت نتيجة تحليلها للمخدرات إيجابية بتعاطيها للماريجوانا.

وأعلنت وكالة مكافحة المنشطات الأمريكية نتيجة الاختبار صباح اليوم الجمعة، ليتم الإعلان عن إيقاف شاكاري لمدة شهر تبدأ من يوم 28 يونيو الماضي.

شاكاري لم تعترض على القرار وأعلنت قبولها للإيقاف أملا في الاكتفاء بتلك العقوبة لإمكانية لحاقها بسباق الـ 100 متر 4 Xفي حال تم اختيارها للمشاركة مع منتخب الأمريكي.

كانت شاكاري قد فازت بسباق 100 متر الأمريكية في ولاية أوريجون الشهر الماضي في سباقات تجارب الأداء، ولكن بعد ظهور التحاليل تم إلغاء نتائجها بالكامل في السباق.

وفي مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية اليوم أرجعت شاكاري سبب تعاطيها للماريجوانا للتعامل مع الوفاة المفاجئة لوالدتها أثناء وجودها في أوريجون من أجل سباقات التجارب.

وقالت شاكاري "لقد وضعني ذلك في حالة من الذعر العاطفي، لم أكن أعرف كيف أتحكم في مشاعري أو كيفية التعامل مع مشاعري خلال تلك الفترة".

وتابعت "أعتذر بشدة أنني خذلتكم يا رفاق وفعلت ذلك، وأقول فقط لا تحكموا علي، فأنا بشر، أنا مثلكم، لقد كنت أركض بشكل أسرع قليلا، أتوقع من بعض الناس أن ينتقدوا استخدامي للماريجوانا، إنهم لا يفهمون الوضع وأنا لن أصفهم بالكارهين".

إيقاف شاكاري سينتهي بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السباقات الميدانية، ولكن استبعاد نتائجها في تجارب الأداء يعني عدم تأهلها للمشاركة في السباقات الفردية.

ويتأهل صاحبات المراكز الثلاثة الأولى في سباقات التجارب ليشاركن في دورة الألعاب الأولمبية.

وتم إبلاغ جينا براندينا والتي كانت احتلت المركز الرابع في سباقات التجارب بالاستدعاء للمشاركة في سابقات الـ 100 متر فردي للسيدات في أولمبياد طوكيو بدلا من شاكاري، كما تم استدعاء جابي توماس والتي احتلت المركز الخامس لتكون بديل للعداءين الثلاثة.

لا تزال هنالك فرصة لشاكاري للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في سباق 100 متر X 4، ولكن ذلك سيتوقف على قرار للهيئة الوطنية الحاكمة لرياضة العدو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا لوكالة مكافحة المنشطات الأمريكية، فإن مخدر الماريجوانا يعتبر مادة محظورة لأنه من المواد التي تعزز الأداء وتشكل خطرا صحيا على الرياضيين، كما أن استخدامه ينتهك معايير الروح الرياضة.

ويتم حظر الماريجوانا فقط خلال فترة المنافسة والتي يتم تعريفها بداية من الساعة 11:59 مساء في اليوم السابق لبداية المنافسة.

وكانت شاكاري هي المرشحة الأمريكية الأبرز للحصول على ميدالية ذهبية في سباق 100 متر فردي للسيدات بعد إنهائها لتجارب الأداء في 10.86 ثانية، وكانت تنتظرها مواجهة قوية أمام العداءة الجامايكية شيلي آن فريزر بطلة العالم لسباق 100 متر فردي، والوحيدة التي حصلت على توقيت أفضل من شاكاري هذا العام، إذ أنهت سباق الـ 100 متر فردي في 10.63 ثانية.