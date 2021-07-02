كرة طائرة - الزمالك يعين عبد الحميد الوسيمي رئيسا لجهاز اللعبة وتكليف

أعلن الزمالك اليوم الجمعة تعيينه لعبد الحميد الوسيمي رئيسا لجهاز الكرة الطائرة بالنادي رسميا.

وكلفت إدارة الزمالك، الوسيمي بتشكيل الأجهزة الفنية لمختلف فرق الكرة الطائرة بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ويعد الوسيمي أحد رموز الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى تدريب منتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر.

كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية إلى جانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وحصل الوسيمي خلال مسيرته الرياضية على جوائز عديدة، حيث نال 3 أوسمة رياضية من رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات الإفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975 – 1985 بالإضافة الى الفوز مع فريق نادي الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وسبق للوسيمي وأن تولى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة من أكتوبر 2017 حتى فبراير 2019، كما تولى منصب عضو مجلس إدارة ومشرف فني بالاتحاد المصري في الفترة من 2012إلى 2014.

كما تولى منصب رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة في 2010 .

وسبق للوسيمي وأن عمل كمحاضر باللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي منذ 1992 حتى يناير 2015 بالاضافة إلى خبير الأكاديمية اليابانية للمدربين في الفترة من 2000 إلى 2001.