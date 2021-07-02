كرة يد - بقميص الأفضل في العالم.. علي زين إلى برشلونة

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 18:43

كتب : أحمد العريان

علي زين مع مصر لليد أمام الاتحاد الروسي

سيرتدي قميص بطل أوروبا والعالم، وصاحب الرقم القياسي في كافة البطولات. علي زين إلى صفوف برشلونة لكرة اليد رسميا.

أعلن نادي الشارقة الإماراتي موافقته على عرض برشلونة الإسباني لضم علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل رسميا.

برشلونة حصل هذا الموسم على لقبي الدوري الإسباني في كرة اليد، ودوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

العملاق الإسباني هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الكؤوس الأوروبية.

علي زين (30 عاما) من أبناء النادي الأهلي، قبل الاحتراف الخارجي عام 2012 في تونس، ثم إلى فريق الجزيرة الإماراتي، ومنه إلى فريق إكس الفرنسي لمدة موسمين، ثم إلى نادي الشارقة الإماراتي.

ويتواجد علي زين ضمن قائمة منتخب مصر المستدعاة لمعسكر إعداد بطولة دورة أولمبياد طوكيو 2020 خلال الصيف الجاري.

كرة يد علي زين الشارقة
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