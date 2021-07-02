كرة يد - يوروبارم يعلن انتقال كريم هنداوي إلى الزمالك

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 18:30

كتب : أحمد العريان

كريم هنداوي

أصبح كريم هنداوي حارس منتخب مصر لكرة اليد هو ثالث صفقات الزمالك للموسم الجديد، ولا يتبقى سوى إعلان الزمالك الرسمي عن الصفقة.

أعلن نادي يوروبارم بيليستر المقدوني عن دفع الزمالك للشرط الجزائي في عقد كريم هنداوي والحصول على خدمات اللاعب.

وكتب النادي المقدوني عبر حساه على انستجرام: "يوروبارم بيليستر يريد إخبار الجماهير بأن نادي الزمالك دفع الشرط الجزائي في عقد كريم هنداوي حارس فريق اليد، وحصل على خدماته بالفعل".

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وأضاف "شكرا للاعب على احترافيته خلال تواجده معنا، وشكرا لنادي الزمالك على الاحترافية في التعامل".

كريم هنداوي سيكون ثالث صفقات الزمالك الصيفية للموسم الجديد في كرة اليد، وذلك بعد التعاقد مع سيف الدرع، ومحمد البسيوني "مودي".

وسيكون هنداوي صفقة تدعيم لمركز حراسة المرمى في الزمالك بعد رحيل محمد علي حارس الفريق للاحتراف الخارجي مع نهاية عقده مع النادي.

صاحب الـ33 عاما لعب للزمالك في فترتين سابقا، قبل الاحتراف في 2017 في صفوف بشيكتاش التركي.

ومن بشيكتاش، انتقل هنداوي إلى دوبراجوا كوستانتا الروماني عام 2019، ثم إلى يوروبارم بيليستر المقدوني منذ شهر فبراير لعام 2020.

كرة يد الزمالك كريم هنداوي
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