انتهت يورو 2020 - سويسرا (1) - (1) إسبانيا.. انتصار الماتادور بركلات الترجيح

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

يان سومر - سويسرا وإسبانيا - يورو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سويسرا وإسبانيا، ضمن مباريات دور ربع نهائي يورو 2020.

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أويارزابال يسجل الركلة الخامسة ويؤهل إسبانيا إلى نصف نهائي يورو 2020 بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

روبن فارجاس يهدر الركلة الرابعة لسويسرا.

جيرارد مورينو يسجل الركلة الرابعة لإسبانيا.

أكانجي يهدر وأوناي سيمون يتصدى له.

رودري يهدر الركلة الثالثة وسومر يتألق ويتصدى له.

فابيان شاير يهدر ركلته وأوناي سيمون يتصدى.

داني أولمو يسجل الركلة الثانية لإسبانيا بنجاح.

جافرانوفيتش يسجل الركلة الأولى بنجاح لسويسرا.

بوسكيتس يهدر ركلته الأولى والكرة ترتطم بالقائم الأيسر.

نهاية الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

ق112: تسديدة زاحفة من داني أولمو تصدى لها سومر بثبات.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

ق103: سومر يا رااااااائع مرة أخرى تألق أمام تسديدة أويارزابال وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق100: سومر يا راااااااائع تسديدة من داخل منطقة الجزاء من جيرارد مورينو لكن يان سومر حولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق96: سومر يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من ألبا ويحولها لركلة ركنية.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق77: طرد مباشر لريمو فرولر لاعب سويسرا لتدخله بقوة على قدم مورينو.

ق68: جوووووووووووووول شاكيري يسجل التعادل لسويسرا بعد ارتباك بين باو توريس ولابورتي ليستغل ريمو فرولر الأمر ويمرر الكرة لشاكيري الذي سدد بسهولة بيمناه في الشباك ليدرك التعادل لمنتخب بلاده.

ق64: أونااااي سيمون يتألق ويتصدى لتسديدة من ستيفن زوبير من داخل منطقة الجزاء ويحولها لركلة ركنية.

ق59: ركلة مقصية رائعة من فيران توريس لكن التسديدة ارتطمت بسيفيروفيتش لتذهب إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق56: يا ربااااااه دينيس زكريا كاد يدرك التعادل لكن رأسيته مرت بجوار مرمى إسبانيا بقليل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا بهدف دون رد.

ق40: مازال منتخب إسبانيا متقدم في النتيجة بهدف دون رد.

ق35: هدوء في مجريات المباراة وانحصار الكرة في وسط الملعب.

ق25: رأسية قوية من أزبليكويتا ولكن يان سومر تصدى بثبات.

ق9: اليويفا احتسب الهدف عكسي لدينيس زكريا وليس لجوردي ألبا مسدد الكرة.

ق8: جوووووول أوووول لإسبانيا بهدف عكسي من دينيس زكريا بعدما ارتطمت به تسديدة جوردي ألبا وغيرت تجاهها.

انطلاق المباراة.

يورو 2020 سويسرا إسبانيا
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