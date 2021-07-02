تشكيل يورو 2020 - زكريا يعوض شاكا في سويسرا.. وعودة ألبا لدفاع إسبانيا

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

لاعبو سويسرا بحتفلون بالفوز على فرنسا في يورو 2020

أعلن منتخبا سويسرا وإسبانيا تشكيل مباراتهما اليوم الجمعة في ربع نهائي يورو 2020.

ودفع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بدينيس زكريا في وسط ملعب سويسرا ليعوض الموقوف جرانت شاكا.

بينما اختار المدرب لويس إنريكي إعادة المدافع المخضرم خوردي ألبا ليشارك بدلا من خوسيه جايا، واللعب بباو توريس على حساب إريك جارسيا.

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وجاء تشكيل سويسرا:

حارس المرمى: يان سومر

الدفاع: نيكو إلفيدي – مانويل أكانجي – ريكاردو رودريجيز

الوسط: سيلفان فيدمر – ريمو فرولر – دينيس زكريا – جيردان شاكيري – ستيفين زوبير

الهجوم: هاريس سيفيروفيتش – بريل إمبولو

بينما تشكيل إسبانيا:

حارس المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: خوردي ألبا – إيمريك لابورتي – باو توريس – سيزار أزبيليكويتا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – كوكي

الهجوم: فيران توريس – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا

والفائز من الفريقين سيلعب في نصف النهائي ضد إيطاليا أو بلجيكا.

وأطاحت سويسرا بمنتخب فرنسا بطل العالم في الدور ثمن النهائي، بينما تفوقت إسبانيا على كرواتيا.

سويسرا إسبانيا يورو 2020
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