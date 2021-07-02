كروس يعلن اعتزاله الدولي: أريد التركيز على أهدافي مع ريال مدريد

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 14:40

كتب : FilGoal

توني كروس وبول بوجبا - ألمانيا وفرنسا - يورو 2020

أعلن توني كروس لاعب خط وسط ألمانيا اعتزاله اللعب الدولي اليوم الجمعة رسميا عقب توديع المانشافت ليورو 2020.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ألمانيا

وودع منتخب ألمانيا يورو 2020 بالهزيمة من إنجلترا في ملعب ويمبلي في دور الـ16 بهدفين دون رد.

وقال كروس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قراره: "لقد لعبت مع ألمانيا 106 مرة ولن يكون هناك المزيد، وكنت أتمنى بشدة وقاتلت لكي أصل لـ109 مباراة ونفوز باليورو".

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وواصل "لقد اتخذت القرار بالاعتزال الدولي قبل فترة طويلة وكان واضحا إنني لن أشارك في كأس العالم 2022 في قطر".

وبرر كروس اختياره "قررت ذلك لأنني أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد بالإضافة لذلك سأسمح لنفسي عن عمد بالحصول على فترات راحة لم أكن أحصل عليها كلاعب دولي لمدة 11 عاما وأود أن أكون حاضرا من أجل زوجتي وأولادي الثلاثة".

وأردف اللاعب المتوج بكأس العالم 2014 "كان شرفا لي ارتداء هذا القميص لفترة طويلة لقد ارتديته بكل فخر وشغف وأشكر كل المشجعين الذين دعموني بتصفيقهم وهتافهم وشكرا للنقاد على حافزهم الإضافي".

وأتم كروس رسالته قائلا: "في النهاية أود أن أشكر يواكيم لوف لقد جعلني لاعبا دوليا وبطل العالم ووثق بي وكتبنا قصة نجاح لفترة طويلة وكان شرفا لي القيام بذلك وأتمنى له التوفيق والنجاح ولهانزي فليك مدرب المنتخب الجديد".

كروس ألمانيا يورو 2020
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