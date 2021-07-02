سكرتير الأولمبية المصرية لـ في الجول: حصلنا على استثناء ليلحق 4 لاعبين من الأهلي بالبعثة

قال شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية إن اللجنة الأولمبية الدولية وافقت على استثناء لمصر يمنح 4 لاعبين من الأهلي الحق في اللحاق بالبعثة المشاركة في أولمبياد طوكيو يوم 18 يوليو.

وصرح العريان لـFilGoal.com "بعدما دعم فيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) طلب مصر، وافقت اللجنة على استثناء 4 لاعبين من الأهلي".

وواصل "اللاعبون الأربعة بإمكانهم اللحاق بالبعثة في 18 يوليو".

وأتم "يستطيع المنتخب الأولمبي المصري الآن السفر إلى اليابان قبل 17 يوليو".

ومن المفترض أن تصل بعثة مصر إلى طوكيو بحد أقصى يوم 17 يوليو المقبل، قبل أيام من انطلاق الدورة الأولمبية.

وهو اليوم الذي سيلعب فيه الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الدار البيضاء بالمغرب.

ويضم قوام منتخب مصر الأولمبي 6 لاعبين من الأهلي، بخلاف من قد ينضمون كلاعبين فوق السن.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رفض طلب الاتحاد المصري بتقديم موعد نهائي الأبطال، حتى يتسنى للاعبي الأهلي الانضمام مبكرا للمنتخب الأولمبي.

ولذلك طلبت اللجنة الأولمبية المصرية استثناء لينضم لاعبو الأهلي للبعثة في وقت لاحق.