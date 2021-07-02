أكثر من ربع مليون شخص يلتمسون إعادة مباراة سويسرا وفرنسا

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

حسرة لاعبو فرنسا بعد الهزيمة من سويسرا والإقصاء من يورو 2020

رغم أن الإعادة التلفزيونية أثبتت أن صحة موقف الحارس يان سومر وقت تنفيذ كيليان مبابي لركلة الترجيح، ورغم أن الفيديو أكد صحة تمركز اللاعب السويسري، إلا أن جمهور فرنسي وقع على التماس يطلب إعادة المباراة.

مشجع فرنسي عبر موقع Les Lignes Bougent طلب التماسا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بإعادة مباراة بلده ضد سويسرا التي انتهت لصالح الأخيرة بركلات الترجيح يوم الإثنين.

وجمع الالتماس توقيع أكثر من 270 ألف شخص.

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وزعم الالتماس أن قدمي سومر حارس سويسرا لم تكن واحدة منهما على خط المرمى أو داخله أثناء تنفيذ مبابي نجم فرنسا لركلة الترجيح التي أهدرها الأخير ليغادر فريقه من ثمن نهائي يورو 2020.

France-Suisse: l'arrêt de Sommer sur le tir au but de Mbappé était bien valable

وخاطب منفذ الالتماس مسؤولي يويفا أملا في رد على طلبه.

بعدما تقدمت فرنسا بنتيجة 3-1 قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، استطاعت سويسرا التسجيل مرتين لتجبر بطل العالم على خوض شوطيين إضافيين.

وبعد استمرار التعادل لـ120 دقيقة كانت ركلات الترجيح لها الكلمة الفصل.

وأهدر مبابي نجم فرنسا ليطيح بأحلام زملائه في البطولة القارية.

بينما ضربت سويسرا موعدا مع إسبانيا اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي.

والفائز من الفريقين سيلعب في نصف النهائي ضد إيطاليا أو بلجيكا.

فرنسا سويسرا يورو 2020
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