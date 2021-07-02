هاني سعيد: مفاوضات بيراميدز مع ساسي اجتهادات.. والزمالك لم يطلب ضم أي من هؤلاء

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 14:01

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي ومحمد هاني - الأهلي والزمالك

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز ما يثار حول أنباء دخول ناديه في مفاوضات مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك.

وقال هاني سعيد لقناة "إم بي سي مصر" ردا على أنباء التفاوض مع ساسي "اجتهادات".

وأضاف ضاحكا "بيني وبينك –يقصد مقدم البرنامج- الوقت، ما يثار مجرد اجتهادات".

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وشدد هاني سعيد "لا توجد مشكلة أن نقول ونعلن لو هناك مفاوضات".

وواصل "ساسي لاعب حر من حقه فتح المفاوضات مع أي ناد ولكن الجزء الخاص بنا مجرد اجتهادات ولا يوجد أي شيء".

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق عن طريق رئيس اللجنة المكلفة بإدارته حسين لبيب عدم نية ساسي في العودة للنادي مؤكدا نهاية تعاقده.

وبسؤاله عما يثار حول مفاوضات الزمالك مع لاعبي فريقه أحمد أيمن منصور وعمر جابر وأحمد توفيق ونبيل عماد "دونجا" أجاب "هل يتفاوض الزمالك معهم أم معنا؟".

وأكمل "لا يستطيع أي ناد التفاوض معهم لأنهم لن يرحلوا سوى عن طريقنا، لكن أسهل شيء أن يتحدث أي ناد مع أي لاعب يريده".

وأتم هاني سعيد حديثه "لكن في النهاية هل اللاعب يستطيع الرحيل أم لا؟ ولم يتحدث معنا أحد وكل ما يقال مجرد اجتهادات".

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