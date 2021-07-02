جريليش: سداسي إنجلترا رائع لدرجة مخيفة

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 13:50

كتب : FilGoal

جريليش

أشاد جاك جريليش جناح إنجلترا بنفسه وزملائه في الفريق وأثنى على مدربه جاريث ساوثجيت قائلا إنه يجيد التعامل مع اللاعبين.

وقال قائد أستون فيلا في تصريحات صحفية:"ساوثجيت يحتضن اللاعبين كثيرا، رائع معي ومع الجميع. ذكي جدا في التعامل مع عناصره".

وواصل "لديك 6 لاعبين، بخلاف هاري كين، يستطيعون اللعب لأغلب أندية العالم. أنا، جيدون سانشو، ماركوس راشفورد، رحيم ستيرلينج، فيل فودين، وبوكايو ساكا. سداسي رائع لدرجة مخيفة".

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واستمر "لا يمكنه الدفع باللاعبين الستة لكن هناك شيئا رائعا يفعله، وهو اقتناع الجميع بالمساهمة مع الفريق. يتحدث مع الجميع يوميا".

ويستعد جريليش ورفاقه لمواجهة أوكرانيا يوم السبت في ربع نهائي يورو 2020.

يأمل مواصلة المسيرة في البطولة القارية بعد الإطاحة بألمانيا بالفوز بنتيجة 2-صفر في الدور ثمن النهائي.

وإذا عبرت إنجلترا لنصف النهائي ستلعب ضد الدنمارك أو التشيك.

جريليش إنجلترا يورو 2020
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