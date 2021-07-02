ردا على تقارير إعارة الونش وزيزو.. مصدر من الزمالك لـ في الجول: لن يرحل أحد

شدد مصدر من نادي الزمالك أن الإدارة لا تفكر في إعارة أي من العناصر الأساسية للفريق.

وكتبت تقارير أن الزمالك سيعير محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" إلى النصر والاتحاد السعوديين على الترتيب.

الأمر الذي نفاه مصدر موثوق في الزمالك، فضل عدم ذكر اسمه، قائلا لـFilGoal.com:"لقد جددنا عقود لاعبين لنحافظ على قوام الفريق واستقراره".

وواصل "لن نفرط في أي عنصر".

وكان الزمالك جدد عقدي نجميه الونش وزيزو حتى 2025 و2024 على الترتيب.

وفعل بند شراء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب بعقد يمتد إلى 2024.

وصرح مسؤولو النادي أنهم يسعون حاليا لتمديد عقد الجناح المغربي أشرف بنشرقي، والذي ينتهي في 2022.

ويسعى الزمالك للحفاظ على عناصره الأساسية لمواصلة المنافسة في البطولات كافة.

ويتصدر الزمالك حاليا ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بـ18 نقطة عن المصري الوصيف.

وسيلعب الزمالك ضد ضيفه غزل المحلة يوم الإثنين في الجولة 28 من الدوري.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر الذي سيلعب فيه ضد أسوان.