ردا على تقارير إعارة الونش وزيزو.. مصدر من الزمالك لـ في الجول: لن يرحل أحد

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 13:32

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود الونش - الزمالك

شدد مصدر من نادي الزمالك أن الإدارة لا تفكر في إعارة أي من العناصر الأساسية للفريق.

وكتبت تقارير أن الزمالك سيعير محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" إلى النصر والاتحاد السعوديين على الترتيب.

الأمر الذي نفاه مصدر موثوق في الزمالك، فضل عدم ذكر اسمه، قائلا لـFilGoal.com:"لقد جددنا عقود لاعبين لنحافظ على قوام الفريق واستقراره".

أخبار متعلقة
مدرب فريق كوريا الجنوبية الأولمبي مفسرا استبعاد سون: علينا حمايته تشيلسي يعير جيلمور لـ نورويتش لمدة موسم مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتا إلى 2022 مران الأهلي - استشفاء للأساسيين وإصابة محمود وحيد بكدمة

وواصل "لن نفرط في أي عنصر".

وكان الزمالك جدد عقدي نجميه الونش وزيزو حتى 2025 و2024 على الترتيب.

وفعل بند شراء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب بعقد يمتد إلى 2024.

وصرح مسؤولو النادي أنهم يسعون حاليا لتمديد عقد الجناح المغربي أشرف بنشرقي، والذي ينتهي في 2022.

ويسعى الزمالك للحفاظ على عناصره الأساسية لمواصلة المنافسة في البطولات كافة.

ويتصدر الزمالك حاليا ترتيب الدوري المصري الممتاز مبتعدا بـ18 نقطة عن المصري الوصيف.

وسيلعب الزمالك ضد ضيفه غزل المحلة يوم الإثنين في الجولة 28 من الدوري.

وتأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر الذي سيلعب فيه ضد أسوان.

الزمالك الونش زيزو
نرشح لكم
أخر الأخبار
أكثر من ربع مليون شخص يلتمسون إعادة مباراة سويسرا وفرنسا 3 دقيقة | يورو 2020
هاني سعيد: مفاوضات بيراميدز مع ساسي اجتهادات.. والزمالك لم يطلب ضم أي من هؤلاء 21 دقيقة | الدوري المصري
جريليش: سداسي إنجلترا رائع لدرجة مخيفة 32 دقيقة | يورو 2020
ردا على تقارير إعارة الونش وزيزو.. مصدر من الزمالك لـ في الجول: لن يرحل أحد 50 دقيقة | ميركاتو
مدرب فريق كوريا الجنوبية الأولمبي مفسرا استبعاد سون: علينا حمايته ساعة | آسيا
تشيلسي يعير جيلمور لـ نورويتش لمدة موسم ساعة | ميركاتو
مانشستر يونايتد يمدد عقد ماتا إلى 2022 ساعة | ميركاتو
مران الأهلي - استشفاء للأساسيين وإصابة محمود وحيد بكدمة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القوة القاهرة وبند الانسحاب من النهائي.. ماذا تقول لوائح كاف في أزمة كايزر تشيفز 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (79)-(81) الاتحاد.. نهاية المباراة 3 انتهت دوري السلة - الزمالك (84)-(80) الاتحاد.. الأبيض يحسم الدوري 4 خبر في الجول – الأهلي يرفع دعوى في مركز التحكيم والتسوية ضد اتحاد الكرة
قد ينال إعجابك