مدرب فريق كوريا الجنوبية الأولمبي مفسرا استبعاد سون: علينا حمايته

الجمعة، 02 يوليه 2021 - 13:14

كتب : FilGoal

سون ضد ليفربول

فسر كيم هاك-بوم مدرب منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي استبعاده لسون هيونج مين نجم توتنام من قائمة الفريق المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق في 22 يوليو المقبل.

وحصل سون (28 عاما) على موافقة ناديه الإنجليزي للمشاركة في الدورة الأولمبية لكن مدرب كوريا الجنوبية فضل إراحته.

وقال هاك-بوم في مؤتمر صحفي:"شكرت سون واعتذرت له لأنه أراد المشاركة في الأولمبياد. نقدر موقف توتنام. درست الأمر من عدة جوانب، كان سهلا علي اختياره، لكن علينا حمايته. على المدى البعيد، وفقا للتدريبات ورزنامة مباريات الأولمبياد قد تُستنفد طاقة اللاعبين".

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وواصل "عضلات سون قوية، لكن حين شارك مع توتنام في الموسم المنصرم بدا مصابا. العضلة الخلفية مهمة جدا للاعب مثله يحب الركض كثيرا. أعتقد أنه ربما يصاب بالتعب وهذه مخاطرة قد تعرضه للإصابة".

وأضاف "اتخذت قرارا صعبا أنا المسؤول عنه. لو أصيب سون سيقول الناس لقد تحاملنا عليه، صعب علي تحمل مسؤولية ذلك. لقد خاض 51 مباراة في الموسم الماضي، أعتقد أنه يحتاج للحماية. لو أصيب ستكون خسارة كبيرة للمنتخب في تصفيات المونديال ولتوتنام في الاستعداد للموسم الجديد. فكرت في الأمر طوال الليل".

وكاد سون ينضم لمنتخب كوريا الجنوبية الأولمبي كلاعب فوق السن للمشاركة في الأولمبياد.

لكنه سيتعين على الفريق الآسيوي خوض البطولة دون نجم توتنام وقائد منتخب كوريا الجنوبية الأول.

وستلعب كوريا الجنوبية في المجموعة الثانية لأولمبياد طوكيو ضد هندوراس ورومانيا ونيوزيلاندا.

سون هيونج مين كوريا الجنوبية طوكيو 2020
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